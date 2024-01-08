Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вопрос: надо ли сдавать предателей России, публикующих антигосударственные материалы в соцсетях

Вопрос: надо ли сдавать предателей России, публикующих антигосударственные материалы в соцсетях

Мы боимся прослыть доносчиками? Недавно разговор вышел с коллегой на работе. Он поделился дилеммой.

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Комментарии
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Groomstyl Савина
Как по мне: идет война. И было бы правильно, если бы и мы как-то защищали Родину. Пусть и только тем, что были бы внимательны к тому, кто и что говорит, если это может повлиять да хотя бы на умы неокрепшего подрастающего поколения, как там в начале статьи - про учителя. Но я другое хочу спросить: а кому об этом говорить? Кто-то реально верит нашим &quot;правоохранительным&quot; органам? Лично я - нет. Меня за такую веру наказали. Когда запретили казино, у меня на работе у одной сотрудницы брат все время играл и все мы знали где этот тайный зал игровых автоматов. Я решила, что надо этот зал закрыть. Написала в прокуратуру. Через пару месяцев мне домой звонок. Я отвечаю. Мужской голос спрашивает: Вы - ФИО мое, проживающая по адресу (точный мой адрес). Я подтверждаю. И он говорит быуквально следующее: &quot;Вы написали про зал игровых автоматов, я, участковый, вот сейчас здесь, Вы не могли бы к нам придти?&quot; Ну понятно - все данные озвучил, а картинки нет. То, что я его послала - мне не помогло. Через неполных 2 месяца у меня украли машину, отделение полиции ее не стало искать и через 40 дней закрыли дело. Причем со мной разговариливали так, чтобы я поняла за что меня наказали... Так что... сначала надо понять кому реально нужно, чтобы мы все стали внимательнее к нашим недоброжелателям, а потом уже про совесть...
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2 час.
Андрей Бедный
Был порядок. Когда-то.
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1 час.
Андрей Бедный
Что за бред? В таких случаях пишется то же самое с номером заявлений в прокуратуру и вашего участкового и все отделение отымеют во все щели.
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1 час.

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