По закону гор: Кадыров пригрозил террористам кровной местью. Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

Семьи террористов, устроивших теракт в Дагестане, должны понести ответственность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых структур региона по поводу произошедшего в соседней республике.
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