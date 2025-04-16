Художник озвучил мотивы заклеивших стену Цоя в Петербурге фанатов Паши Техника

Художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Виктора Цоя в городе предположил 16 апреля в беседе с «Известиями», что фанаты рэпера Паши Техника, которые заклеили портрет советского рокера, решили таким образом заявить о себе.