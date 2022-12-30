По каким целям наносит удары Россия на Украине

Несколько крупных городов Украины, в том числе Киев, вновь обесточены. Несмотря на то, что российское Минобороны в четверг ничего не сообщало об ударах по объектам украинской энергосистемы, в ведомстве намекнули – подобные прилеты не последние.
Несколько крупных городов Украины, в том числе Киев, вновь обесточены. Несмотря на то, что российское Минобороны в четверг ничего не сообщало об ударах по объектам украинской энергосистемы, в ведомстве намекнули – подобные прилеты не последние.
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