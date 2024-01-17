Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась

АС

Александр Сысоев

Акунин неплохо паразитирует на нашем плохом знании своей истории. Быкова ничего не читал, хотя дома лежит его толстая книга, но смотрел по телевизору цикл лекций о творчестве Гоголя. Еврейским шовинизмом и ненавистью к России было все пронизано. Просто хотелось плюнуть в его самодовольную сионистскую рожу. Даже "Вечера на хуторе близ Диканьки" для него были доказательством убогости русской нации, хотя написаны они о Полтавщине - Малороссии, то бишь Украине, которой он сейчас поет хвалебные оды. Мерзавец!