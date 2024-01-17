Писатели Дмитрий Быков (слева) и Борис Акунин во время марша оппозиции© РИА Новости / Евгений Биятов Нечасто так бывает, чтобы планы тех, кто со вкусом, искренне и талантливо ненавидит Россию и все русское, и волеизъявление простых россиян совпали почти полностью.
Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась
Комментарии
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Александр Сысоев
Акунин неплохо паразитирует на нашем плохом знании своей истории. Быкова ничего не читал, хотя дома лежит его толстая книга, но смотрел по телевизору цикл лекций о творчестве Гоголя. Еврейским шовинизмом и ненавистью к России было все пронизано. Просто хотелось плюнуть в его самодовольную сионистскую рожу. Даже "Вечера на хуторе близ Диканьки" для него были доказательством убогости русской нации, хотя написаны они о Полтавщине - Малороссии, то бишь Украине, которой он сейчас поет хвалебные оды. Мерзавец!
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2 час.
Николай Кузнецов
Не читал их, но верю вам. Всегда выбирал книги для чтения себе сам, этих так и не рискнул одолеть, не глянулись.
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1 час.
Николай Кузнецов
Смотрел фильмы по Акунину, как по сценарию, так ничего особого. Даже странно, есть и талантливее гораздо авторы, да вот не удостоились такой чести.
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1 час.
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