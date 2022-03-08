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МВД России присоединилось к всероссийской акции «Вам, любимые»

МВД России присоединилось к всероссийской акции «Вам, любимые»

Сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации во всех регионах страны поздравили женщин с праздником – Международным женским днем.

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