В Перу обвинили президента в создании преступной организации

Рекомендация осудить президента Перу Дину Болуарте и второго вице-президента конгресса Вальдемара Серрона за принадлежность к преступной организации, которая действует как рычаг между конгрессом и исполнительной властью, следует из отчета об отмывании денег.
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