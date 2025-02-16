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Головин: «Когда играю, бывает эмоции не могу сдержать. И на судей, и куда попало»

Головин: «Когда играю, бывает эмоции не могу сдержать. И на судей, и куда попало»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своей эмоциональности.Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своей эмоциональности.

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