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В Москве арестовали бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа

В Москве арестовали бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа

Прокуратура Москвы сообщила в своем Телеграм-канале, что Хорошевский суд избрал меру пресечения в виде ареста по делу о мошенничестве известному бизнес-коучу Наталии Закхайм, ее супругу Андрею Краснову и соучастнице Любови Струлевой .

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