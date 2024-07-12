В Москве арестовали бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа

Прокуратура Москвы сообщила в своем Телеграм-канале, что Хорошевский суд избрал меру пресечения в виде ареста по делу о мошенничестве известному бизнес-коучу Наталии Закхайм, ее супругу Андрею Краснову и соучастнице Любови Струлевой .