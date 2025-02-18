Авария на ж/д

Перед тем как стать проблемой для тепловоза микроавтобус несколько раз перевернулся через крышу. Водителя и пассажиров от растерзания железнодорожным составом спас маленький трафик движения поездов в Крыму.
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