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Денни в Zenless Zone Zero: как заработать игровую валюту

Денни в Zenless Zone Zero: как заработать игровую валюту

Денни – ключевая валюта в мире Zenless Zone Zero, играющая роль, аналогичную море в Genshin Impact. Хотя денни встречаются повсеместно, для серьезного развития персонажей и улучшения снаряжения требуются значительные суммы.

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