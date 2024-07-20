Видео: полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя

Им оказался 15-летний подросток Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Приозерском районе Ленинградской области, в поселке Мельниково сотрудниками ДПС для проверки документов пытались остановить автомобиль «ВАЗ 2109».