В России представят первый VR-тренажер для «Солнцепека»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка, будет представлен первый VR-тренажер для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».