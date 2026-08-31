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Что ответить человеку, который обесценивает ваши достижения

Фраза «тебе просто повезло» способна испортить радость даже от большого достижения. Первая реакция обычно заставляет нас оправдываться и доказывать свою ценность, но именно этого делать не стоит.

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