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“Смоленский Батя”. За что героя советского партизанского движения приговорили к 20 годам лагерей?

“Смоленский Батя”. За что героя советского партизанского движения приговорили к 20 годам лагерей?

Источник фото: ЖЖ-foto_history (https://clck.ru/gkCJ6). Советское партизанское движение в годы Великой Отечественной войны сыграло роль настоящего "Второго фронта" в тылу врага, умело помогавшего красноармейцам на фронте оборонять нашу Родину.

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