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Царьград

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Армения получит $293 млн от АБР на 50 сейсмостойких школ

Армения получит $293 млн от АБР на 50 сейсмостойких школ

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило привлечение дополнительных заёмных средств от Азиатского банка развития.

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