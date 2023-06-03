Журнал «Профиль»

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Киев решил закупить сотни тысяч беспилотников для ВСУ

Киев решил закупить сотни тысяч беспилотников для ВСУ

Власти Украины планируют закупить для своих вооруженных сил до 200 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных модификаций.

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