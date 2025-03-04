Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса шумбасова
    Поспешили однако гражданство-то раздавать , теперь не продохнуть будет от понаехавших . Ну не нужны нам тут тунеядцы ...Мигранты нашли но...
  • Meerflieger
    "...(((БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СССР = ФАШИЗМ!!!"(с)      Ну что, Александра... Статью 13.48  КоАП РФ  ты себе с пола подняла, ...«Ломились в откры...
  • Дмитрий Бакланов
    Мюнхенское соглашение 1938 года — соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией... - д...«Ломились в откры...

Стройка и доставка - вчерашний день, мигранты идут во врачи: Поликлиники в России распахнули двери

Стройка и доставка - вчерашний день, мигранты идут во врачи: Поликлиники в России распахнули двери

Avia.pro - СМИ Как киргизский «терапевт» в Екатеринбурге купил диплом за 700$ и спокойно выписывал лекарства и больничные всем желающим В России забили тревогу: лже-врачи с поддельными дипломами заполонили больницы и клиники, ставя под угрозу здоровье и жизни пациентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Редько
В каждом госучереждении есть сайт и его читают и все сообщения регистрируются. Если в поликлинике не реагируют, то есть вышестоящие организации. Какие пронумерованные книги? Вы как из лесу вышли, а не в СПб живете
Ответить
3 час.
Владимир Фердман
вы как с луны свалились - на сайте оставляют только положительные отзывы и 2-3 не очень серьезных отрицательных. Также как и в мир тесен - все что не нравится редактору убирает как будто и не было.
Ответить
2 час.
АЕ
Анна Егорова
Знакомый едет в такси.... Мигрант таксист в хорошем настроении рассказывает, что пока он в Москве таксует, дома (ТаджикистОн) идет &amp;quot;процесс&amp;quot; его обучения в стоматологическом институте! Скоро мама диплом привезет, тогда будет врачом в Москве! 😱😂😁👏
Ответить
2 час.
наверх