Avia.pro - СМИ Как киргизский «терапевт» в Екатеринбурге купил диплом за 700$ и спокойно выписывал лекарства и больничные всем желающим В России забили тревогу: лже-врачи с поддельными дипломами заполонили больницы и клиники, ставя под угрозу здоровье и жизни пациентов.
Стройка и доставка - вчерашний день, мигранты идут во врачи: Поликлиники в России распахнули двери
Комментарии
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Людмила Редько
В каждом госучереждении есть сайт и его читают и все сообщения регистрируются. Если в поликлинике не реагируют, то есть вышестоящие организации. Какие пронумерованные книги? Вы как из лесу вышли, а не в СПб живете
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3 час.
Владимир Фердман
вы как с луны свалились - на сайте оставляют только положительные отзывы и 2-3 не очень серьезных отрицательных. Также как и в мир тесен - все что не нравится редактору убирает как будто и не было.
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2 час.
АЕ
Анна Егорова
Знакомый едет в такси.... Мигрант таксист в хорошем настроении рассказывает, что пока он в Москве таксует, дома (ТаджикистОн) идет &quot;процесс&quot; его обучения в стоматологическом институте! Скоро мама диплом привезет, тогда будет врачом в Москве! 😱😂😁👏
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2 час.
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