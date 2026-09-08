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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«На месте Талалаева я бы занервничал. Это была черная метка». Лепсая о критике от главы попечительского совета «Балтики»

Теймураз Лепсая высказался о ситуации с 4-матчевой дисквалификацией Андрея Талалаева в РПЛ . Тренер «Балтики» также был оштрафован на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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