От кинозвезды до помойки: Как сложилась судьба экс-жены Михаила Ефремова?

От славы и успешной карьеры актрисы не осталось и следа.Бывшая жена Михаила Ефремова, Ксения Качалина, из успешной актрисы превратилась в женщину, живущую в нищете и алкогольной зависимости, пишет "Пятый канал".
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