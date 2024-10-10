Комитет Рижской думы принял решение демонтировать памятник Барклаю де Толли

Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы принял решение демонтировать несколько памятников, включая монумент российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщает портал гостелерадио Латвии LSM.
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