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Раскрыт неожиданный тренд перед началом голосования: он повлияет на итоги выборов в Госдуму

Раскрыт неожиданный тренд перед началом голосования: он повлияет на итоги выборов в Госдуму

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Очередной круглый стол ЭИСИ «ЕДГ – 2026: План на победу. Аналитика активности политических партий» был посвящен прогнозу результатов выборов в Государственную Думу.

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