О войне технологий на СВО рассказал командир взвода БПЛА из Новосибирска

Офицер из Новосибирска служит в зоне СВО командиром взвода БПЛА. Его позывной – «Запад». Молодой лейтенант в 2023 году окончил Новосибирское военное командное училище и вскоре оказался на территории Донбасса.
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