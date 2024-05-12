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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Тимашев: «Не удивлюсь, если Коваленко станет первым моим воспитанником, завоевавшим Кубок Стэнли. Летал с ним на драфт, теперь жду Николая с трофеем»

– Коваленко в оборонительной системе «Локомотива» так и не раскрылся. – Николая отличает не только талант, но и отцовский чемпионский характер.

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