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"Невидимые убийцы". Жара и влажность ставят человечество на грань выживания

"Невидимые убийцы". Жара и влажность ставят человечество на грань выживания

Филип Крейчик (Philip Kreycik) должен был пережить тот забег. Летом 2021 года 37-летний ультрамарафонец с помощью приложения проложил 13-километровый маршрут по прорезанной тропами региональной парковой зоне Плезантон-Ридж в Калифорнии.

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