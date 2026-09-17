«Рыбья тема»: как отраслевые СМИ решают проблемы рыболовецкой отрасли

Информация – деньги. В мире бизнеса это аксиома. Рыболовный промысел в этом смысле не исключение. Отраслевые СМИ играю важнейшую роль в наведении коммуникационных мостов между участниками отрасли и регулятором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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