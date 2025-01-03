NYP: мотивом подрывника Tesla в Лас-Вегасе могло стать расставание с женой

Global Look Press/Tan Jingjing/XinHua Возможной причиной подрыва автомобиля Tesla Cybertruck у башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергером могло стать расставание подозреваемого с супругой из-за ее неверности, сообщили в газете The New York Post.
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