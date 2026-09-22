МТС: курьеры стали главным прикрытием мошенников в Москве прошедшим летом

Москва заняла первое место по числу таких звонков Жители Москвы и Подмосковья летом 2026 года чаще всего сталкивались с мошенническими звонками от якобы курьеров и представителей государственных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым