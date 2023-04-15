Al Arabiya: звуки выстрелов слышны рядом со штабом суданского спецназа в Хартуме

Звуки выстрелов слышны рядом со штабом суданского спецназа в Хартуме, сообщает телеканал Al Arabiya. По данным канала, рядом со штабом спецназа раздаются звуки выстрелов из тяжелого оружия, также слышны звуки перестрелки из автоматического оружия.
Звуки выстрелов слышны рядом со штабом суданского спецназа в Хартуме, сообщает телеканал Al Arabiya. По данным канала, рядом со штабом спецназа раздаются звуки выстрелов из тяжелого оружия, также слышны звуки перестрелки из автоматического оружия.
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