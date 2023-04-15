Al Arabiya: звуки выстрелов слышны рядом со штабом суданского спецназа в Хартуме

Звуки выстрелов слышны рядом со штабом суданского спецназа в Хартуме, сообщает телеканал Al Arabiya. По данным канала, рядом со штабом спецназа раздаются звуки выстрелов из тяжелого оружия, также слышны звуки перестрелки из автоматического оружия.