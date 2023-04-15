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Al Arabiya: звуки выстрелов слышны рядом со штабом суданского спецназа в Хартуме

Al Arabiya: звуки выстрелов слышны рядом со штабом суданского спецназа в Хартуме

Звуки выстрелов слышны рядом со штабом суданского спецназа в Хартуме, сообщает телеканал Al Arabiya. По данным канала, рядом со штабом спецназа раздаются звуки выстрелов из тяжелого оружия, также слышны звуки перестрелки из автоматического оружия.

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