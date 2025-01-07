Пылают «Абрамсы» и «Брэдли»: 56 полк ВДВ массово сжигает НАТОвскую бронетехнику на Курском фронте .Крымский десант за полгода уничтожил множество боевой техники, которую враг бросает в атаки и контратаки в Курском приграничье.
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