Знаменитый Норвежский торт. Готовится быстро и просто, получается вкуснейшим!

Норвежский торт с меренгой, известный в Норвегии как «квикк-каке» или «торт с меренгой», представляет собой восхитительное и эффектное лакомство, которое является неотъемлемой частью скандинавской кулинарной традиции.
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