🚎 Троллейбусы в Севастополе временно не ходят Также не работают автобусные маршруты №33 и №72, сообщили в департаменте транспорта города.
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🚎 Троллейбусы в Севастополе временно не ходят Также не работают автобусные маршруты №33 и №72, сообщили в департаменте транспорта города.