Алджамейн Стерлинг: «Грин ничего не сделал Царукяну. Их конфликт выглядит очень странно»

«Бобби Грин буквально ничего не сделал Царукяну. Как по мне, их конфликт выглядит очень странно. Как можно считать неуважением то, что кто-то из твоей весовой категории считает тебя скучным? Особенно, если это не так? Ерунда.
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