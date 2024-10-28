📆 На этой неделе крымчане будут работать шесть дней подряд Рабочая неделя закончится в субботу, 2 ноября.
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📆 На этой неделе крымчане будут работать шесть дней подряд Рабочая неделя закончится в субботу, 2 ноября.