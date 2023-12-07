Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин посетил Удмуртию

В ходе рабочей поездки в Удмуртию Вадим Казьмин побывал в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД, где встретился с личным составом, оценил уровень оснащенности лабораторий – химической, баллистической, автотехнической, ДНК-анализа и других.
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