Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин посетил Удмуртию

В ходе рабочей поездки в Удмуртию Вадим Казьмин побывал в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД, где встретился с личным составом, оценил уровень оснащенности лабораторий – химической, баллистической, автотехнической, ДНК-анализа и других.