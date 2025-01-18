Цеков: Крым – самый патриотичный российский регион

Крымчане за годы жизни в составе Украины сохранили любовь к России. Об этом в интервью Вести Крым рассказал первый заместитель Председателя ГС РК Сергей Цеков, вспоминая как в Крыму проходил референдум 20 января 1991 года.
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