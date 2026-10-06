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Мерц и Макрон предлагают защиту компаниям из ЕС от недобросовестной конкуренции

Мерц и Макрон предлагают защиту компаниям из ЕС от недобросовестной конкуренции

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предложили дать Еврокомиссии новые полномочия для защиты европейских компаний от недобросовестной конкуренции.

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