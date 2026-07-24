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«Вывела в коридор и сказала: профнепригоден»: Алла Сигалова — о возрасте, любви и жёсткой правде

«Вывела в коридор и сказала: профнепригоден»: Алла Сигалова — о возрасте, любви и жёсткой правде

Когда Кирилл Нагиев вышел с экзамена по танцу, он ещё не знал, что педагог, только что назвавшая его профнепригодным, сдержит слово.

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