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Добрый Мир

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  • Meerflieger
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Оно вам было надо? Говорят о проблемах России от Финляндии в НАТО, но молчат, какие проблемы получат финны. А они будут очень неприятными.

Оно вам было надо? Говорят о проблемах России от Финляндии в НАТО, но молчат, какие проблемы получат финны. А они будут очень неприятными.

Как говорится, история повторяется в виде фарса. Фото АР 84K прочитали А бывает такое, что вот всё у человека хорошо.

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