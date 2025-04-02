Народный календарь предлагает отпраздновать день Фотиньи Колодезницы — срочно ищем чистый колодец и умываемся из него, пьем колодезную воду, которая сегодня прямо волшебная✨ Чего НЕЛЬЗЯ делать 2 апреля: ▪️бросать что-либо в колодец, шуметь или ругаться рядом с ним — иначе вода "обидится" и испортится либо источник пересохнет ▪️использовать для приготовления пищи вчерашнюю колодезную воду — только свежая обладала особой силой ▪️показывать кому-либо приданое или свадебные наряды — к долгому безбрачию или проблемам в браке ▪️рассказывать о своих планах, мечтах или целях — считалось, что задуманное не сбудется ▪️пересчитывать деньги и припасы — по примете, они быстро закончатся ▪️делиться тайнами — их узнают все, а раскрытие принесет вред ▪️отказывать в помощи — особенно в еде, питье или милостыне странникам и нищим.