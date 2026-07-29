Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

Чемпион ОИ Петренко: мы с Плющенко уговаривали Трусову вернуться на лед

Чемпион ОИ Петренко: мы с Плющенко уговаривали Трусову вернуться на лед

Олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира в одиночном катании в составе Объединенной команды Виктор Петренко, который является уроженцем Одессы, назвал правильным решение фигуристки Александры Трусовой возобновить карьеру после рождения ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии