Чемпион ОИ Петренко: мы с Плющенко уговаривали Трусову вернуться на лед

Олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира в одиночном катании в составе Объединенной команды Виктор Петренко, который является уроженцем Одессы, назвал правильным решение фигуристки Александры Трусовой возобновить карьеру после рождения ребенка.
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