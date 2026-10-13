В Самарской области Lada врезалась в дерево: двое в больнице

Водитель Lada 211440 не справился с управлением на трассе в Красноярском районе, после чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево; водителя и его 20-летнюю пассажирку госпитализировали.
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