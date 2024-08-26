Фильм "Культ Чаки"

Уже четыре года прошло после того, как Чаки принес страх и ужас в жизнь своих жертв. Новый фильм о культовой кукле-убийце рассказывает о том, как его голова теперь оказалась у Энди Барклая, который намеревается навсегда избавиться от опасного игрушечного монстра.