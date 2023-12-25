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"Вопрос жизни и смерти": В Госдуме предложили ввести новый запрет на Новый год

"Вопрос жизни и смерти": В Госдуме предложили ввести новый запрет на Новый год

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала идею запретить продажу алкоголя в новогодние праздники там, где проходят массовые гуляния и детские мероприятия.

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