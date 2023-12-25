"Вопрос жизни и смерти": В Госдуме предложили ввести новый запрет на Новый год

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала идею запретить продажу алкоголя в новогодние праздники там, где проходят массовые гуляния и детские мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии