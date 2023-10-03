Sieci: В Польше призвали Украину не портить отношения с проверенными партнерами

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обратился к Украине с советом отказаться от налаживания связи со странами Европы путем разрушения отношений с «проверенными партнерами».
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