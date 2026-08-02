В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ на фермерское хозяйство

В селе Кирово Токмакского муниципального округа Запорожской области произошла трагедия: в результате атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию фермерского хозяйства погиб мужчина 2000 года рождения.
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