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FiNE NEWS

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В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ на фермерское хозяйство

В селе Кирово Токмакского муниципального округа Запорожской области произошла трагедия: в результате атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию фермерского хозяйства погиб мужчина 2000 года рождения.

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