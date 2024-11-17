SHOT: На российского футболиста и тренера Евсеева напали с ножом в Астрахани Вадим Евсеев. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв На шестикратного чемпиона России и тренера Вадима Евсеева напали с ножом в Астрахани.
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