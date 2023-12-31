В Киеве заявили о попавшем в ловушку Зеленском

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который пребывает в СИЗО в Киеве по подозрению в госизмене, заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского попал в «ловушку» из-за нового законопроекта по ужесточению мобилизации.
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