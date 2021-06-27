У виновников в проблемах с ковидом есть имя, фамилия, отчество...

Собянин дал интервью «Вестям», где сообщил, что на самом деле в Москве коронавирус был побежден, но случилась напасть – пришел новый штамм, совсем другой, а потому всё сначала: «Мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса.