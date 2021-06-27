У виновников в проблемах с ковидом есть имя, фамилия, отчество...

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Малик Гумеров
Пора на мыло , этих Собяниных ... ! Иначе они пустят народ на мыло !
Семен Одесский
Ну... Еще приснопамятный Сталин изрек: "У каждой проблемы есть своя фамилия, имя, отчество..."! А что до COVID... ну мы-ж ВСЕ, МИНИМУМ "с 10 классами". Кто поверит, что вирус косящий всех без разбору, может вызывать БЕЗСИМПТОМНОЕ заболевание? ЧТо этот вирус мутирует чаще чем мы пиджак переодеваем, что все хорые от этого вируса "где-то там", а из родственников, коллег и соседей - никого (точнее так мало, что цензурным языком ситуацию не охарактеризовать).
Анатолий Федоров
Да, в соседних европейских странах таких вспышек в данный момент нет. Там не мутирует?

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