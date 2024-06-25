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Оппозиция как способ выживать

Оппозиция как способ выживать

Никакая заграница не добавит беглецам популярности дома Существует мнение, причем вполне профессиональное, от психотерапевтов, что даже самые сложные аберрации сознания у человека можно весьма просто объяснить, используя «формулу оппозиционера».

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